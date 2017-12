Nutzer eines Handytickets (Foto: Bits and Splits / fotolia)

Meister Zufall hatte die 2-Minuten-Regel der Berliner Verkehrsbetriebe ans Tageslicht gebracht. Ein Bild-Journalist hatte ein E-Ticket um 19:12 erworben, der geplanten Abfahrtszeit seiner S-Bahn. Um 19:15 wurde der Mann kontrolliert und bekam um 19:19 ein Knöllchen ausgestellt, weil zwischen dem Ticketkauf und der Abfahrt nicht ausreichend Zeit lag. Dass Nutzer diesen Zeitraum einhalten müssen, wurde nach Recherchen von golem lediglich auf der deutschen Webseite des Verkehrsbetriebes erläutert. Touristen wurde das Ticket in Videos als sofort gültig verkauft.

Mit der 2-Minuten-Regel soll Schwarzfahren verhindert werden, damit Nutzer nicht erst in der Situation eines herannahenden Kontrolleurs ihr Ticket lösen. Doch weder in der Wissensdatenbank oder in den Beförderungsbedingungen des BVG war diese Regel aufgeführt. Teilweise ist in Werbematerialien sogar von einer sofortigen Gültigkeit von Handy-Tickets die Rede. Zur Überprüfung des Zeitraums dient ein Countdown, der sich im Untermenü der Handy-App befindet und die zwei Minuten herunterzählt. Für die Nutzer von Handy-Tickets bedeutet das im Zweifelsfall, zwei Minuten sinnlos am Bahnsteig zu stehen und den Zug zu verpassen.

Ob und wie andere Verkehrsbetriebe diese Regel anwenden, ist derzeit nicht bekannt. In sozialen Netzwerken berichteten jedoch bundesweit Leser davon, dass sie wegen Missachtung der Regel erwischt wurden – allerdings meist mit dem kulanten Hinweis, das nächste Mal die Frist abzuwarten. Wer Handytickets nutzt, sollte sich deshalb umfassend über die Nutzungsbedingungen informieren. Zwischenzeitlich hat der BVG durch die mediale Aufmerksamkeit in seiner FAQ deutlich gemacht, dass der Counter lediglich als Beurteilungshilfe für die Kontrolle diene und die Gültigkeit des Tickets zeitlich mit der Ausstellung beginne – diese müsse jedoch in jedem Fall vor dem Fahrtantritt erfolgen. Die bei Straßenbahnen übliche Regel, dass das Ticket im Zug erworben werden kann, gilt für das Handyticket nicht.

Die derzeitige Lage könnte technisch einfach gelöst werden. Zum einen arbeitet der Ticket-Server der Verkehrsbetriebe sekundengenau, was eine klare Bestimmung ermöglicht, ob das Ticket rechtzeitig vor Fahrtantritt erworben wurde. Auf den Minuten-Countdown könnte dann verzichtet werden. Zum zweiten könnten auch die GPS-Daten mitgespeichert werden, aus denen im Zweifelsfall ersichtlich wäre, ob das Ticket vor Betreten des Verkehrsmittels gekauft wurde. Die jetzige Situation geht zu Lasten der Kunden und trägt nicht zur Abschaffung von Papiertickets bei. Ein kundenfreundliches und nachhaltiges Vorgehen sind anders aus.