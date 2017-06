Der Boom der Hannover Messe zeigt, wie wichtig Konzepte wie Smart Factory, Industrie 4.0 und Energiesysteme der Zukunft für das produzierende Gewerbe werden. Auch das Goslaer Unternehmen Beeware hatte in diesem Jahr auf der Leitmesse der Industrie ausgestellt und dort seine Software-Plattform »Sodalis« für Smart Maintenance vorgestellt. Im Gespräch mit CRN zeigt sich Beeware-Geschäftsführer Boris Heuer mit dem Messe-auftritt mehr als zufrieden. »Wir haben viele gute Gespräche mit potenziellen Kunden aber auch mit IoT-Herstellern geführt«, so der Manager. Vor allem letztere seien auf der Suche nach Partnern, um ihre Hardware-Lösungen im richtigen Ökosystem platzieren zu können, denn Kunden würden bei ihnen direkt nach Integrationspartnern fragen. Genau so ein Ökosystem hat Beeware mit Sodalis im Portfolio. Die Software-Plattform wurde entwickelt, um Servicemitarbeiter bei Wartungen, Reparaturen oder Inspektionen effektiv zu unterstützen. Sodalis bietet mit »Team Up« ein mobiles Collaboration Tool, Smart Remote Main-tenance, Platform Management, aber auch die Möglichkeit der Integration verschiedener ERP- und CRM-Systeme.

Laut Heuer eignet sich das Tool für verschiedenste Branchen: vom mittleren Handwerksunternehmen bis hin zu Industriekunden mit mehreren hundert PC-

Arbeitsplätzen. So vielschichtig wie die Kunden sind auch die Verkaufsmodelle: Neben dem normalen Vertrieb als Beeware-Lösung bietet das Unternehmen auch White-Label-Konzepte an.