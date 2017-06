Marianne Nickenig (Foto: Westcon)

CRN: Welche Möglichkeiten für VADs und Spezialisten gibt es noch, um sich von den aus dem Volume-Geschäft herüberdrängenden Distributoren zu differenzieren?

Marianne Nickenig: Es stimmt: Die Grenze zwischen Broadline- und Value-Added-Distribution verläuft nicht mehr ganz so trennscharf wie noch vor einigen Jahren. Die Broadliner bieten zu ihren Produkten immer öfter auch Services wie Produktberatung und Finanzierung und versuchen, ihr Business auf diese Weise weiterzuentwickeln. Betrachtet man aber den Status Quo, zeigt sich schnell, dass sie vom breiten Portfolio eines echten VADs mit seinen Professional Services und seinem Global Deployment noch weit entfernt sind. Und nachdem auch wir unsere Angebote ja kontinuierlich erweitern – aktuell vor allem in den Bereichen Cloud- und Business-Prozess-Integration – haben wir auch nicht den Eindruck, dass unser Vorsprung rasant dahin schmilzt. Trotzdem beobachten wir den Markt natürlich sehr aufmerksam. Es wäre aber sicher verfrüht, uns schon jetzt komplett von der Unterscheidung zwischen Broadlinern und VADs zu verabschieden.

CRN: Welche Bedeutung haben Trendtechnologien wie Cloud Computing für VADs und Spezialdistributoren?

Nickenig: Wer als Distributor weiterhin im Markt bestehen will, braucht eine überzeugende Cloud-Strategie. Aus unserer Sicht bedeutet das in erster Linie, dass wir unseren Kunden eine leistungsfähige Plattform bieten wollen, auf der sie die Cloud-Produkte unserer Herstellerpartner ordern, die Lizenzen und Leistungen managen und die entsprechenden Projekte abrechnen können.

Mit Westcon BlueSky haben wir schon vor einiger Zeit eine solche Plattform aufgesetzt. Das System ist inzwischen unter anderem in den USA, in Afrika und in Australien im Einsatz und hat sich dort sehr bewährt. Im Juli kommt BlueSky nun auch in Deutschland. 2017 werden wir uns dabei auf die Cloud-Produkte von Microsoft, Cisco und Symantec konzentrieren, nächstes Jahr kommen dann sukzessive weitere Herstellerpartner hinzu. Wir sind uns sicher, dass das für uns und unsere Kunden die richtige Strategie ist – und wir erfolgreich ein ganz neues Kapitel aufschlagen werden.

Natürlich wäre es uns lieber, wenn wir die Plattform schon vor einem Jahr gehabt hätten. Aber angesichts der Transformation, die mit der Einführung eines solchen Systems einhergeht, wäre das einfach nicht realistisch gewesen. Und ich glaube nicht, dass wir durch die etwas langsamere schrittweise Umsetzung gegenüber unseren Mitbewerbern ernsthaft an Boden verloren haben.