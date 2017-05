CRN und Markt+Technik veranstalten die Digital Transformation Convention am 24. und 25. Oktober 2017 in München (Foto: Fotolia/Pathdoc)

Sie haben Ihr eigenes Geschäftsmodell um innovative Services und neue IT-Dienstleistungen ergänzt oder gar ersetzt? In einem vorbildlichen Projekt haben Sie Kunden den Weg in die digitale Transformation geebnet? Dann sollten Sie sich für die von »CRN« gemeinsam mit der Fachzeitschrift »Ihr Systemhaus« für die Digital Transformation Awards online bewerben. Sie haben die ausgezeichnete Gelegenheit, vor einem großen Publikum und einer noch größeren Leserschaft Ihr Projekt vorzustellen.

Die Preisträger berichten auf der von WEKA Fachmedien veranstalteten Digital Transformation Convention am 24. und 25. Oktober 2017 in München über ihre Lösungen, wo sie anschließen von der CRN-Redaktion ausgezeichnet werden. Außerdem stellen wir alle Preisträger und ihre prämierten Projekte in unseren Publikationen vor.

Die Digitalrevolution braucht mehr denn je den konkreten ¬Anschauungsnutzen und vor allem braucht sie ein Gesicht: Ihres nämlich, weil hinter den Pionieren der digitalen Transformation immer noch Menschen stehen, die mit Leidenschaft, Innovation und Mut Taktgeber für technologische Umbrüche sind. Nicht Systeme und Lösungen sondern tatkräftige Visionäre und ihre Ideen zählen. Sie erregen Aufmerksamkeit, bleiben im Gedächtnis.

Die Digital Transformation Convention bietet übrigens eine erstklassige Gelegenheit für den interdisziplinären Austausch zwischen dem ITK-Channel und der Elektronikbranche. Zwei der von »Horizont« unter den Top-10 gelisteten Fachzeitschriften in Deutschland, CRN und Markt+Technik, bringen auf diesem Event das Fachpublikum aus beiden Märkten zusammen.

Eine, wie wir meinen, starke Plattform für die digitale Transformation, die nämlich in allen Industriezweigen stattfindet. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung für den Digital Transformation Award!