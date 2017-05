(Foto: Acmeo)

Im Sommer startet die Acmeo Systemhaus Rallye bereits in die dritte Runde, diesmal geht es nach Südosteuropa. Auf Systemhauschefs mit Benzin im Blut warten rund 1.300 Kilometer Spaß und Abenteuer, die sie selbst als Fahrer oder auch auf dem Beifahrersitz erleben können. Vom 14. bis zum 18. Juni werden ganze sieben Länder durchquert, zudem warten jeden Tag knifflige Herausforderungen sowie Know-how-Transfer zu Trendthemen im Systemhausumfeld auf die Teilnehmer.

Los geht es im fränkischen Bamberg, das Ziel am ersten Tag ist Prag. Der Nachtzug bringt das Fahrerfeld nach Kosice in die Slowakei, bevor es über Polen und Lemberg in der Ukraine geht. Am dritten Tag geht es Richtung Rumänien, das Tagesziel Satu Mare liegt nur etwa 20 Kilometer von der ungarischen Grenze entfernt. Die finale Etappe führt das Teilnehmerfeld über Ungarn zurück nach Kosice. Von dort aus geht es mit dem Nachtzug wieder nach Prag, dem Ziel der acmeo Systemhaus Rallye 2017. Mit einem gemütlichen Brunch werden am Ende der Rallye sowohl die Sieger als auch alle Teilnehmer gefeiert.

Die Anmeldung läuft bereits, Interessenten können sich auf der Homepage des Cloud-Distributors www.acmeo.eu für die Systemhaus Rallye registrieren.