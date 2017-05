12.05.2017 :

Dell EMC nutzte seine Hausmesse in Las Vegas, um zahlreiche neue Infrastrukturlösungen anzukündigen. Darüber hinaus wurde der Hersteller nicht müde, die Besonderheiten eines derart großen, privat gehaltenen Unternehmens zu betonen. Die Ambitionen sind groß: Man will in möglichst allen Bereichen die Nummer eins werden. mehr