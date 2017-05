(Foto: CRN)

Als Hersteller, Systemhaus, IT-Dienstleister oder Managed-Service-Provider haben Sie einen Kunden in einem vorbildlichen Projekt oder in einer Migration auf neue IT-Infrastrukturen oder Plattformen erfolgreich auf den Weg in die digitale Transformation gebracht?

Oder Sie haben ihr eigenes Geschäftsmodell um innovative Services und neue IT-Dienstleistungen ergänzt oder gar ersetzt?

Dann sind Sie unser heißer Kandidat auf einen Digital Transformation Award!

Eine Fachjury bewertet Ihre Bewerbung und entscheidet über die besten Einreichungen. Die Sieger stellen Ihre prämierten Lösungen auf der Digital Transformation Convention am 24. Und 25.10.2017 in München vor (http://www.digital-transformation-convention.de ), die Fachzeitschriften »CRN« und »Ihr Systemhaus« stellen die Sieger und die prämierten Lösungen ausführlich vor. Die Teilnahme am Digital Transformation Award sowie an der Digital Transformation Convention ist kostenfrei.

Die Daten aus dem Fragebogen zur Anmeldung dienen ausschließlich als Grundlage für die Bewertung der eingereichten Projekte. Die Daten werden von WEKA Fachmedien gespeichert, aufbereitet und ausschließlich für die Ermittlung der Digital Solution Awards verwendet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.

Einsendeschluss für den Digital Transformation Award ist der 04.Juni 2017!

Hier geht es zur Online-Bewerbung: http://go.crn.de/696

Den Fragebogen können sie als PDF hier herunterladen!

Die Beantwortung der Fragen dauert durchschnittlich 12 Minuten

Noch Fragen?

Peter Tischer (ptischer@weka-fachmedien.de / +49 89 25556-1547) oder Martin Fryba (mfryba@weka-fachmedien.de , +49 89 25556-1559) beantwortet sie gerne.