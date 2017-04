(Foto: UA Forum)

Geleakten Dokumenten zufolge ist im Rahmen einer Microsoft-Veranstaltung am 2. Mai in New York die Ankündigung von Windows 10 Cloud zu erwarten. Die abgespeckte Version von Windows 10 soll in Verbindung mit entsprechender Hardware als Alternative zu Googles Chromebooks mit Chrome OS positioniert werden, die vor allem bei Schülern und Studenten weit verbreitet sind. Die Apps sollen sich nativ ausschließlich aus dem Windows-Store beziehen lassen. Klassische Desktop-Anwendungen ließen sich dann nicht installieren. Windows 10 Cloud wäre somit eine Art Windows RT reloaded. Gerüchten zufolge könnte Microsoft auf der Veranstaltung auch ein Chromebook-ähnliches Einsteiger-Notebook vorstellen. Große Updates mit neuen Funktionen wie zuletzt das Creators Update soll es für das herkömmliche Windows 10 künftig regelmäßig in den Monaten März und September geben.