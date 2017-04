(Foto: Saklakova - Fotolia.com)

CA Technologies hat sein »CA Advantage Partner Programm« überarbeitet und sich dabei vor allem auf Margen und Prämien konzentriert. Man habe damit die Wünsche der Partner berücksichtigt, so der Hersteller, denen es nicht nur um eine höhere Rentabilität gegangen sei, sondern auch nachvollziehbare Belohnungen. Daher soll das neue Programm nicht nur attraktive Margen und zahlreiche neue Initiativen zur Nachfragesteigerung bieten. CA verspricht auch eine einfachere Struktur bei Incentives und Rabatten, sodass sich die Auswirkungen einer bestimmten Performance des Partners auf Preise und Prämien schon vorab besser einschätzen lassen. Zudem soll die Prämienauszahlung vereinfacht worden sein.

Künftig haben CA-Partner darüber hinaus die Wahl, ob sie Prämien und Rabatte direkt erhalten oder diese lieber in einem Förderfonds investieren wollen. Aus diesem können dann Trainings, Weiterbildungen und Zertifizierungen bestritten werden; der Hersteller offeriert aber auch interne Events und Wettbewerbe sowie verschiedene Aktivitäten zur Absatzsteigerung, etwa Proof of Concepts. Er will mit dem Förderfonds erreichen, dass Partner ihr Wissen rund um die CA-Lösungen ausbauen und enger mit dem Hersteller zusammenarbeiten.

Hier locken dann auch zwei neue Partnerstufen, die mit dem überarbeiteten Programm eingeführt werden: Fokus und Global. Beide existieren künftig neben den bestehenden Stufen Premier, Advanced und Member. Sie sind strategischen Partnern vorbehalten und nur per Einladung durch den Hersteller zu erreichen. CA hat höhere Umsatzerwartungen an Fokus- und Global-Partner und legt strengere Anforderungen an deren Businesspläne an. Dafür arbeitet man mit ihnen aber intensiv bei der Weiterentwicklung ihrer Geschäfte zusammen.

Mit dem neuen Programm startet CA auch eine neue Plattform, die leichteren Zugang zu allen Inhalten des Herstellers gewähren soll, etwa Marketingmaterialien zu bestimmten Lösungen oder einem Tool zur Erstellung von co-branded Kampagnen. Sie steht für alle Partner bereit. Fokus-, Global- und Premier-Partner profitieren darüber hinaus von speziellem Sales Support, zusätzlichen Weiterbildungsangeboten, einem dedizierten Account Management und Fonds zur Markt- und Unternehmensentwicklung.

»Das neue CA Advantage Partnerprogramm macht deutlich, wie wichtig Partner für CA sind«, so Mark Sturzenegger, Senior Director für Partner Sales in Central Europe, SEE und Russia bei CA Technologies. »Es ermöglicht ein nachhaltiges, profitables Wachstum auf beiden Seiten – sowohl für unsere Partner, als auch für CA. Ziel ist es, unsere gemeinsamen Ressourcen so einzusetzen, dass Kunden bestmöglich davon profitieren.«