Keynote-Speaker Benny Tritsch (Foto: Benny Tritsch)

Distributor Prianto stellt im Rahmen einer Roadshow, die von Mai bis Juni quer durch Deutschland, Österreich und die Schweiz führt, Trends für die digitale Zukunft vor. »Die Teilnehmer werden durch innovative Vorträge und Diskussionen über die aktuellsten Trends und Themen im IT-Bereich informiert, um für ihre Kunden einen Schritt vorausdenken zu können. Außerdem eignet sich die Roadshow für unsere Hersteller-Partner und Kunden gleichermaßen als ideale Plattform, um regionale Kontakte zu knüpfen. Endanwender sind ebenfalls herzlich willkommen«, beschreibt Marketing-Manager Nina Maresch die Veranstaltungsreihe. Die Herstellerpartner des Softwarespezialisten präsentieren den Fachhandels- und Systemhauskunden an fünf Standorten im DACH-Gebiet ihre neusten technologischen Entwicklungen und Lösungen. Die Veranstaltungsreihe beginnt am 4. Mai in Hamburg. Es folgen die Stationen München am 11. Mai sowie Frankfurt am Main am 18. Mai. Weiter geht es am 1. Juni in Zürich in der Schweiz, gefolgt von Wien in Österreich am 22. Juni.

Jede Veranstaltung findet in einem zentralen Tagungshotel der jeweiligen Stadt statt. In zwei parallel ablaufenden Vortrags-Tracks lernen die Teilnehmer direkt von den Experten. Zusätzlich wird es regelmäßige Pausen in den Ausstellungsbereichen geben, die genügend Möglichkeit zu Demos, Einzelgesprächen und Networking bieten. Als Keynote-Sprecher ist IT-Experte Dr. Benny Tritsch mit dabei, der über verschiedene Software-Delivery-Arten referieren wird. »Mit diesem neuen Konzept geben wir unseren Partnern vor Ort Einblicke in die aktuellen Trends in den Kernthemen Virtualization, Security, Storage, Cloud Computing, MSP und Collaboration«, erklärt Prianto-Geschäftsführer William Geens. Die Veranstaltungen und Verpflegung sind für Teilnehmer kostenlos. Eine Anmeldung ist unter www.prianto.com/news-events/events/wtfroadshow2017/ möglich.

Termine:

4. Mai in Hamburg.

11. Mai in München

18. Mai in Frankfurt

1. Juni in Zürich

22. Juni in Wien

Teilnahme: Kostenfrei

Anmeldung und weitere Information: www.prianto.com/news-events/events/wtfroadshow2017/