(Foto: Prianto)

Distributor Prianto hat im April seinen deutschen Webauftritt neu gestaltet: Die deutschsprachige Webseite wurde hinsichtlich Optik, Inhalt und Usability komplett überarbeitet. Die Webauftritte weiterer Länder sollen nun folgen. Fachhandelskunden und Hersteller können sich nun noch einfacher über die aktuellen Dienstleistungen und die Produktpalette von Prianto informieren, sowohl auf dem Desktop als auch auf mobilen Geräten. Das starke Wachstum der Prianto-Gruppe in den vergangenen fünf Jahren habe den Relaunch erfordert: So haben sich beispielsweise der Dienstleistungsbereich um die Leistungen Pre-Sales-Unterstützung, MSP-Support, Trainings und Herstellermarketing in allen Ländern erweitert. Eine aktualisierte, international einheitliche Internetpräsenz soll diesem erweiterten Serviceangebot Rechnung tragen. Neue Features wie ein direkter Link zum Prianto Knowledge Blog, eine vereinfachte Länderauswahl sowie der Aufbau der Seite nach Produkten und Lösungsbereichen runden den Relaunch ab. Nina Maresch, Marketing-Manager bei Prianto, erklärt: »Wir hoffen, mit der optimierten Seite eine bessere Nutzererfahrung zu bieten und den Servicefokus der Prianto-Gruppe nach außen tragen zu können.«