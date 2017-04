(Foto: Amazon)

Offenbar lotet Amazon die Möglichkeiten des autonomen Fahrens aus, um seine Logistik zu automatisieren. Das zumindest berichtet das für gewöhnlich gut informierte Wall Street Journal . Demnach sollen Amazon-Mitarbeiter nach Lastwagen Ausschau halten, die sich selbstständig auf den Weg zum Kunden machen können. Anders als beispielsweise beim eigenen Drohnenprogramm, setzt Amazon hier offenbar nicht auf eine Eigenentwicklung, sondern sucht bei etablierten Herstellern nach in Frage kommenden Lösungen.

Laut Bericht sollen sich Amazons Ambitionen noch in einer frühen Phase der Evaluation befinden. Der Schritt passt in die aktuelle Strategie des Internetkonzerns, auch die Logistik seiner Sendungen in die eigene Wertschöpfungskette zu integrieren. Bereits heute liefert Amazon seine Sendungen in ausgewählten Städten wie München selbst an die Kunden. Auch eigene Flugzeuge unterhält das Unternehmen bereits, um auch die Luftfracht abzudecken.