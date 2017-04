(Foto: Tech Data Azlan)

Der Cloud-Markt bietet viele Chancen für Unternehmen und Fachhändler. Umfassende Ressourcen zu geringen Kosten je nach Auslastung flexibel nutzen zu können, Spitzenauslastungen abfangen und dadurch stabile Services anbieten zu können sowie neue Geschäftsmodelle kostengünstig und mit minimalem Risiko ausprobieren zu können, sind nur ein paar Vorteile, die die Cloud bietet.

Im Rahmen eines neuen Veranstaltungsformates wollen die Spezialisten der Tech Data Azlan ihren Partnern ein umfassendes Bild der unterschiedlichen Ansätze, Lösungen und Herangehensweisen im Cloud-Geschäft vermitteln.

Der neue Software Solution Summit »S3 im Hoch 5« am 11. Mai 2017 in der Veranstaltungs-Location Hoch 5 im Zentrum von München richtet sich speziell an die Entscheider von Vertriebspartnern der Tech Data.

Auf dem Programm stehen Vorträge der Hersteller, unter anderem Microsoft, VMware, Veeam, Acronis, Veritas und One Identity, in denen die Vertriebspartner einen Einblick in die umfassenden Lösungsszenarien, Programme und Vertriebsansätze der Anbieter erhalten.