(Foto: Fotolia 113896068 Syda Productions)

Genau zu wissen, was die Kunden wünschen, ist der Schlüssel zum Erfolg eines Unternehmens. Ein Unternehmen, das auch noch vorhersagen kann, wieviel seine Kunden kaufen werden, wäre nahezu narrensicher. Was lange Zeit kaum vorstellbar war, ist dank der exponentiell gestiegenen Rechenleistung in den Bereich des Möglichen gerückt. Damit sind schon heute Berechnungen und Vorhersagen möglich, die eine nie dagewesene Planungssicherheit und Berechenbarkeit bieten. Und das ist erst der Anfang.

Der erste Quantencomputer der Welt wird diesen Prozess in Kürze noch beschleunigen und neue Dimensionen der technologischen Leistungsfähigkeit öffnen, mit erheblichen Konsequenzen für nahezu alle Aspekte unserer Arbeits- und Lebenswelten.

»In die Zukunft schauen zu können, gehört wohl zu den ältesten Wünschen der Menschheit. Heute erlauben uns neue Formen der Datenerhebung und -auswertung mit Hilfe dynamisch wachsender Rechnerpower ziemlich präzise Aussagen über die Wahrscheinlichkeit bestimmter künftiger Ereignisse«, sagt Julius von Ingelheim, Sprecher des Vorstands der Wolfsburg AG, die zu den Sponsoren des Zukunftskongresses im Schloss Wolfsburg gehört.Dieser steht dieses Jahr unter dem Motto »Th!nk Quantum – The Prediction of Everything«.