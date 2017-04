(Foto: Netflix)

Der Streaming-Anbieter Netflix hat im ersten Quartal 2017 einen Umsatz von rund 2,64 Milliarden Dollar erzielt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum bedeutet das ein sattes Plus von 35 Prozent. Auch beim Gewinn konnten die Amerikaner kräftig zulegen. Mit 178 Millionen Dollar Reingewinn steht das Sechsfache als noch 2016 in den Büchern. Auch die Zahl der Abonnenten innerhalb des Quartals um fünf Millionen auf insgesamt 94 Millionen zu. Die Zahlen sorgten dafür, dass die Netflix-Papiere um 1,4 Prozent zulegten und erreichten so ein für das Unternehmen neues Rekordhoch.

Zu du den guten Zahlen trug auch das Geschäft außerhalb des nordamerikanischen Heimatmarktes bei. Hier stieg der Umsatz um 60 Prozent auf knapp über eine Milliarde Dollar. Zum ersten Mal konnte hier zudem ein positiver Deckungsbeitrag von 43 Millionen Dollar erzielt werden. Vor einem Jahr machte das Geschäft außerhalb der USA noch 104 Millionen Dollar Miese. Allerdings geht Netflix für das aktuell laufende Quartal hier wieder von einem negativen Ergebnis aus. Das liegt unter anderem auch daran, dass Ausgaben aus dem ersten Quartal in die Bilanz des zweiten Quartals verschoben wurden.