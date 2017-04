Martin Heinz (Foto: Dualis)

Die Dualis GmbH IT Solution hat Martin Heinz in die Geschäftsleitung berufen, um dem kräftigen Unternehmenswachstum Rechnung zu tragen. Der neue Geschäftsführer wird das Unternehmen künftig zusammen mit Geschäftsführerin Heike Wilson leiten. Heinz ist als General Manager (DACH) bei iTAC tätig und übernimmt zusätzlich die Position des zweiten Geschäftsführers bei Dualis. Das operative Geschäft wird weiterhin von Heike Wilson geführt und verantwortet.

Das neue Führungsduo will die strategische Ausrichtung und den Ausbau der Marktposition forcieren. Dualis, eine eigenständige Tochtergesellschaft der iTAC Software AG, befinde sich auf Expansionskurs und verstärke derzeit die Vertriebsaktivitäten und speziell die Kundenbasis, insbesondere im Mittelstand, so Wilson. »Hier platzieren wir in den nächsten Monaten neben unseren bewährten APS- und 3D-Simulationslösungen unter anderem eine gemeinsam mit iTAC entwickelte Industrie 4.0-Plattform. Mit Martin Heinz habe ich einen erfahrenen Manager an meiner Seite, der sowohl mit dem Markt und unseren Zielgruppen als auch unserer Technologie bestens vertraut ist, und mit dem ich seit dem Jahr 2009 – dem Beginn der iTAC-Dualis-Partnerschaft – erfolgreich zusammenarbeite«.

Dualis ist einer der führenden Anbieter von Produktionsplanungs- sowie 3D Simulations-Software, beides Kerntechnologien für Industrie 4.0-Anwendungen. In diesem Bereich sieht Heinz großes Potenzial für Dualis und die Möglichkeit, die Marktanteile weiter ausbauen zu können.