Andreas Kirchner, Leiter der Partnerbetreuung bei Nordanex (Foto: Nordanex)

Im Geschäftsalltag stehen für Systemhäuser nur selten ausreichend große Zeitfenster für Bestellrecherche und -Abwicklung zur Verfügung. Dabei handelt es sich um fundamentale Prozesse, die direkt über den Erfolg von Projekten entscheiden und Auswirkungen auf die Kundenzufriedenheit haben können. Seinen Anschlusshäusern bietet der Systemverbund Nordanex deshalb das Tool »NEOS« an, das die Prozesse von der Produktrecherche bis zur Vorbereitung und Abwicklung von Bestellungen vereinfacht. Auch die Angebotserstellung inklusive der Schnittstellen zu eigenen Warenwirtschafts- oder Shopsystemen ist in NEOS integriert.

Seit 2011 hat Nordanex das Tool für seine 270 Partner in Deutschland im Angebot. In der Datenbank sind knapp 820.000 Artikel von rund 3.000 Herstellern hinterlegt. Die Bestellungen werden bei rund 30 Vertragslieferanten platziert und bieten garantierte Konditionen beispielsweise bei Liefer- und Frachtbedingungen, Gewährleistung oder Preisstaffelung sowie den Anschluss an die Zentralregulierung von Nordanex. Bei der Einrichtung entscheidet der Partner, ob NEOS auf einem eigenen Server oder in einer Cloud­umgebung laufen soll – ein Feature, dass NEOS laut Nordanex von anderen Lösungen auf dem Markt abhebt. Ist das Tool einsatzbereit, werden die Partner automatisch bei allen Vertragslieferanten des Systemverbundes als Kunde gelistet und können Bestellungen aufgeben. Eine aufwändige Anmeldung bei jedem einzelnen Distributor samt Bonitätsprüfung entfällt. Bei Problemen oder Rückfragen steht den Partnern zudem ein Support-Team zur Seite, das auch neue Feature-Ideen aufnimmt.