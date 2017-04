»Wir wollen möglichst alle Infrastrukturen unserer Kunden in die Cloud migrieren«, sagt Karsten Agten (Foto: CRN)

Wer Karsten Agten so entspannt erzählen hört, glaubt gar nicht, dass ihm das vergangene Jahr viel Kraft gekostet hat, wie der Geschäftsführer des Systemhauses IT-On.NET berichtet. »Wenn die Cloud vollständig realisiert ist, höre ich auf«, sagt der 59-Jährige. Also mit 80 Jahren, prognostiziert der CRN-Redakteur den ungefähren Zeitpunkt, an dem Agten in den wohlverdienten Ruhestand darf. Ehefrau Katharina erfährt die schlechte Nachricht direkt per Facebook-Post, den Karsten Agten herzlich lachend absetzt. Die gute Nachricht: 20 lange Jahre wird Katharina wohl eher nicht warten müssen, bis sie ihren Karsten ganz für sich alleine hat. Dass »alles Blech in der Cloud landet«, so die Pläne des Systemhaus-Chefs, könnte Hersteller-Partner Fujitsu nämlich deutlich beschleunigen. »Wir wollen möglichst alle Infrastrukturen unserer Kunden in die Cloud migrieren«, kündigt Agten an. Die neue Enterprise-Cloud-Plattform K5 von Fujitsu spielt für IT-On.NET dabei eine entscheidende Rolle.

Binnen der nächsten 18 Monate will Agten die eigenen Systeme und die seiner rund 750 Kunden schrittweise auf die Fujitsu-Cloud migrieren. Dann soll Schluss sein mit der aktuell eher unbefriedigenden Situation, dass IT-On.NET vier Hoster und eigene Server einsetzt, um die Kundensysteme am Laufen zu halten. »Eine Cloud und darüber eine einzige Managed Service-Plattform, das wäre mein Wunschtraum.« Und es fällt der Satz vom Aufhören, über den man jetzt viel spekulieren kann, wann genau er in Erfüllung gehen wird.