(Foto: Microgen - Fotolia)

Wer zu den extrem körperbewussten Selbstoptimierern gehört, die sich prophylaktisch vor Kuhmilch schützen (»Meinen Chai Latte bitte mit Sojamilch!«), unter vermeintlicher Weizen-Unverträglichkeit leiden (»Ich nehm den glutenfreien Veggie-Burger!«) und aus Angst vor UV-Strahlung auch bei völliger Dunkelheit zur Tagespflege mit Lichtschutzfaktor 50 greifen, für den hält die bislang unverdächtige Firma Duravit eine Innovation bereit, die für den Alltag unverzichtbar werden dürfte: das weltweit erste App-gesteuerte WC mit automatischer Urin-Analyse, die intelligente Toilette der Zukunft. In einem grotesk umständlichen Verfahren, in das Kartuschen, destilliertes Wasser und hunderte Teststreifen am WC-Beckenboden involviert sind, scannt ein Sensor Daten, die per »BioTracer-App« drahtlos und passwortgeschützt an das Nutzer-Smartphone übertragen werden. Einzig, um Gesundheit und Wohlbefinden des Datenzugangsberechtigten zu fördern?

Von wegen! Die Ergebnisse der Urin-Analyse könnten den hypochondrischen User, der noch die Daten von WLAN-¬Waage, Pulsmesser und Schlafsensor interpretieren muss, vollends in die Depression stürzen: Keton Norm negativ, ph-Wert 186, Bilirubin über 800 mg/cl, Erythrozyten-Titer weit über dem messbaren Bereich, Kohlendioxid 10 µg/m³, bindegewebsfreies Fleischeiweiß histometrisch über 65 Volumen-Prozent, Spin-Bahn-Aufspaltung auffällig unter 10 µm – mit einem Wort: Die Situation ist todernst.

Glücklich, wer da die kostenpflichtige »PipiTherap-App« besitzt – sie allein gibt dem verstörten Biesler Auskunft über die einzig wirkungsvolle Therapie: täglich frische Kuhmilch, zwei Scheiben Bauernbrot und – wann immer möglich – Wasser lassen ohne Internet-Anbindung.