James Vickerage, Präsident von Scansource Imago (Foto: Scansource Imago)

Der US-amerikanische Distributionskonzern Scansource führt nun seine Scansource Communications-Sparte mit dem im Jahr 2014 zugekauften Spezialdistributor Imago für Video- und Kommunikationslösungen unter dem neuen Namen Scansource Imago zusammen. Der neue Konzernbereich wird in Europa von einem neuen Führungsteam mit vier Vertriebsleitern geleitet: Paul Emery, Vice President UK and Ireland, ist verantwortlich für die Region Großbritannien und Irland, Nicolas Jouan, Vice President of South Europe, übernimmt Frankreich und Phil Boyd, Vice President of Merchandising, wird die Leitung der Lieferantenbeziehungen verantworten. John Vickerage wurde zum Area Vice President of Nothern Europe ernannt und ist damit für den Vertrieb in der DACH-Region, den Benelux-Staaten, Skandinavien, dem Baltikum und Osteuropa zuständig.

Den Handelspartnern verspricht der Distributor in Konsequenz Zugriff auf ein erweitertes Portfolio, das Telekommunikations- und Videotechnik und Datenanwendungen umfasst. Außerdem könnten die Reseller auf ein breites Angebot an Services zurückgreifen. James Vickerage, Präsident von Scansource Imago erklärt dazu: »Der nun auch im Namen sichtbare Zusammenschluss ermöglicht es uns, die Stärken beider Unternehmen weiter auszubauen. Gleichzeitig ergeben sich für unsere Partner europaweit bedeutende Wachstumschancen.«