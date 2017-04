(Foto: johndwilliams - Fotolia)

Die Telekom bietet mit der »Sealed Cloud« speziell abgesicherte Online-Dienste an und arbeitet dafür mit dem Cloud Security-Experten Uniscon zusammen. Bei der Sealed Cloud handelt es sich um eine spezielle Verschlüsselungs-Methode für Cloud-Systeme. Bisher haben besonders Träger von Berufsgeheimnissen wie Ärzte, Anwälte und Behörden die Nutzung von Public Clouds wegen Datenschutzbedenken gemieden.

Um in der Sealed Cloud einen Fremdzugriff zu verhindern, bietet die Software ein Data Clean-Up, eine spezielle Schlüsselverteilung und eine Dekorrelation der Datenströme, die in die versiegelte Cloud hinein- und heraus fließen. »Technische Maßnahmen verhindern, dass ein Mitarbeiter oder jemand, der sich im Rechenzentrum aufhält, an die Dateien herankommt, die auf den Servern verarbeitet werden«, so Martin Kinne, CEO von Uniscon.