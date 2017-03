Zentraleuropachef Helge Scherff (Foto: Nuvias)

Aus Wick Hill und Zycko wird Nuvias. Mit dem CeBIT-Auftritt des Value Added Distributors ist die europaweite Umfirmierung gestartet. Die deutsche Gesellschaft macht den Anfang mit dem Rebranding, das gleichwohl so viel mehr umfasst als eine bloße Namensänderung. Schließlich gilt es, zwei Firmenkulturen, nämlich jene des Hamburger Security-VADs Wick Hill und die des Berliner Netzwerkespezialisten Zycko unter ein Dach zusammenzuführen. »Unser Ziel ist es, einen Distributor zu schaffen, der so im Markt noch nicht existiert, einen Distributor, wie ihn der Channel in 20 Jahren brauchen wird«, beschreibt Helge Scherff, einst Wick Hills Deutschlandchef und nun Zentraleuropachef des Distributors, die Zielsetzung. Dafür hat Nuvias bereits Strukturen vereinheitlicht, wie etwa in Deutschland, wo der Distributor den Vertriebsprofi Marcel Künzenbach als Sales Director engagiert hat. Seine Aufgabe ist es, aus den Wick Hill- und Zycko-Experten einen einheitlich agierenden Vertrieb zu schaffen. Obgleich noch einige Herausforderungen für die optimale Zusammenarbeit bestehen, so soll ein gemeinsames IT-System erst noch eingeführt werden, stellt Scherff fest: »Wir sprechen bereits in Nuvias, die Zusammenarbeit verstärkt sich zunehmend.«