IT-Fachkräfte haben derzeit gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt (Foto: bluedesign|Fotolia)

Die Digitalisierung sorgt in Deutschland weiter für neue Arbeitsplätze. 2017 entstehen voraussichtlich rund 21.000 zusätzliche Jobs in der ITK-Branche, wie der Digitalverband Bitkom auf Grundlage aktueller Berechnungen meldet. Demnach werden Ende 2017 in der Branche insgesamt über eine Million Menschen beschäftigt sein. Das entspricht einem Plus von zwei Prozent im Vergleich zum Jahresende 2016.

Die Branche verzeichnet insgesamt ein stabiles Wachstum. Die Umsätze sollen 2017 um 1,3 Prozent auf 161,4 Milliarden Euro steigen. Vor allem die Informationstechnik treibt das Wachstum der Branche an. Der Teilmarkt legt dieses Jahr nach der Bitkom-Prognose um 2,7 Prozent auf 86 Milliarden Euro zu. Am stärksten wächst dabei das Software-Segment mit einem Plus von 6,3 Prozent auf 23 Milliarden Euro. Die Umsätze mit IT-Dienstleistungen, die unter anderem das Projektgeschäft und IT-Beratung umfassen, verzeichnen mit 2,3 Prozent ebenfalls ein überdurchschnittliches Wachstum und steigen auf 39 Milliarden Euro. Die Umsätze mit IT-Hardware bleiben mit einem leichten Plus von 0,1 Prozent auf 24 Milliarden Euro stabil. Während der Markt für Server (minus 6,3 Prozent) und PCs inklusive Laptops (minus 4,0 Prozent) schrumpft, laufen die Geschäfte mit Workstations (plus 7,6 Prozent) und Tablets (plus 5,9 Prozent) deutlich besser.