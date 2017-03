Sebastian Wolters, CEO von Mediatest Digital (Foto: Mediatest Digital)

Mediatest Digital mit Sitz in Hannover ist der Hersteller der Mobile Application Management-Software Appvisory. Sie soll es Unternehmen erleichtern, ihre IT-Sicherheitsrichtlinien und die Vorgaben laut Bundesdatenschutzgesetz und der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung auf allen Mitarbeitergeräten durchzusetzen.

Das neue Partnerprogramm soll die Zusammenarbeit mit Managed Service Providern, Systemintegratoren, Consulting-Unternehmen und Mobility-Spezialisten in den Vordergrund stellen. Reseller erhalten ein Schulungsangebot mit Zertifizierungsoptionen, Unterstützung beim Vertrieb und einen exklusiven Zugang zum Support und zu qualifizierten Leads. Das Partnerprogramm ist in die Stufen Bronze, Silver und Gold unterteilt. Der Status Platinum-Partner wird darüber hinaus ausschließlich durch Mediatest Digital an Partner vergeben.

Stefanie Krauße und Philipp Hübsch bilden künftig das Team für das Channel-Management. Es soll Resellern und Partnern einen optimalen Support bei der Vermarktung und dem Verkauf von Appvisory bieten. Philipp Hübsch ist bereits seit vier Jahren für Media Test Digital tätig, seit eineinhalb Jahren als Channel Sales Manager. Hübsch verantwortet maßgeblich die Gewinnung, Schulung und Betreuung der Partner. Stefanie Krauße blickt auf eine mehrjährige Erfahrung im Channel-Marketing des IT-Distributors Acmeo zurück. Sie ist künftig für die Planung und Umsetzung von Channel-Marketing-Aktivitäten sowie die individuelle Unterstützung der Partner verantwortlich.

»Mit unserem neuen Channel-Team haben wir die Weichen gestellt, um den Channel-Vertrieb für Appvisory entscheidend voranzutreiben und hochwertige, bedarfsgerechte Unterstützung in Vertrieb, Marketing und Professional Service zu bieten. So eröffnen wir unseren Partnern und Resellern neue Umsatzpotenziale«, erklärt CEO Sebastian Wolters.