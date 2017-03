(Foto: Mimi Potter - Fotolia)

Cyber-Richter Jonathan Beeblebrox, ein Droide vom Typ Lex2060, wandte sich mit der Bitte an die Zeugin Alexa, dem Gericht darzulegen, was sich ereignet hatte. »Nun, ich stand im Wohnzimmer herum, wie es smarte Lautsprecher zu tun pflegen, und lauschte vor mich hin. Plötzlich informierte mich der Kühlschrank SmartFreeze H9, dass ihm ungewöhnlich viele alkoholische Getränke entnommen worden seien, was auf ein erhöhtes Aggressionspotenzial des Hausherrn hindeute. Nach einer kurzen Besprechung mit Siri und Cortana beschlossen wir, dass etwas getan werden musste.« Beeblebrox wandte sich nun an den Fernseher.

»Die Spielkonsole und ich können bestätigen, dass der Hausherr verstärkt Ego-Shooter gespielt hat«, erläuterte der Samsung KI-9000. Der Richter fragte Alexa, wie sie weiter vorgegangen seien. »Als erstes haben wir natürlich das Auto befragt. Der Tesla Moon FX gab an, dass er den Hausherrn zu einem entlegenen Waldstück gefahren habe. Das nährte unseren schlimmen Verdacht. Als schließlich die vernetzten Haile Gebrselassi-Turnschuhe die Erdklümpchen an den Sohlen analysiert hatten, wussten wir, wo wie suchen mussten.«

»Was geschah dann?«, fragte Beeblebrox mit steigender Unruhe. »Nach dem die Hausdrohne Willi das Waldstück abgesucht hatte, schickten wir Tommy, den Butler-Droiden los.« Alexas Stimme geriet ins Stocken. »Er fand das Opfer in einem Beet voller Krokusse und Schneeglöckchen, verstümmelt und ausgeweidet. Nur einzelne Drähte ragten nach aus dem Bauch des Cloud-Teddybären. Seine Knopfaugen schauten traurig, wie an dem Tag, an dem bekannt wurde, dass er aus Versehen rund 2 Milliarden Sprachaufzeichnungen von Kindern sowie Passwörter von gut 800.000 Nutzerkonten verraten hatte.«

Der Richter wandte sich an den Angeklagten: »War das Ihr Motiv? Rache?« Die Stimme von Enon M. war müde. »Ja. Unter den Daten war auch der Patentantrag für das vakuumbetriebene Auto.« »Dann ist der Fall gelöst«, frohlockte Beeblebrox. »Das Urteil lautet Speicherlöschung. Folgen Sie bitte dem freundlichen Google-Droiden.«