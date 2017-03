Um sich gegenüber der Amazon-Konkurrenz abzuheben, positioniert sich Ebay seit geraumer Zeit als Partner des Fachhandels. Alleine in Deutschland bietet das Unternehmen Zugang zu 17 Millionen aktiven Käufern. Eine Strategie, die offenbar nicht nur für den Marktplatz selbst, sondern auch für die dort vertretenden Händler erfolgreich ist. Immer mehr deutsche Reseller erzielen durch den Verkauf über Ebay Umsätze in Millionenhöhe. 2016 konnten laut dem Unternehmen über 1.000 Händler einen Umsatz von mindestens einer Million Euro erreichen. Im Vergleich zu 2011 sei das ein Zuwachs von 106 Prozent. Während die meisten Ebay-Millionäre mit ihren Produkten die Kategorie »Haus und Garten« bedienen, folgen die IT- und Elektrohändler schon auf Rang zwei.

Seit März bietet der Online-Marktplatz auch Verkäufertrainings an. Mit den Video-Tutorials will das Unternehmen seinen Händlern regelmäßig Hilfestellungen zu den wichtigsten Verkaufsthemen an die Hand geben. Zum Auftakt des Programms bietet Ebay Anleitungen und Tipps zu Themenbereichen wie Optimierung von Angeboten, Marketing-Tools und Versand. Die Videos sind im Verkäuferportal auf der Ebay-Website abrufbar. Händler profitieren von dem Expertenwissen der Ebay-Mitarbeiter aus den entsprechenden Fachabteilungen.

Schritt für Schritt erklären die Profis praxisnah unter anderem, wie die richtige Bearbeitungszeit beim Versand festgelegt wird, welche Vorteile Verkaufsaktionen haben oder wie Reseller eine Anzeigenkampagne auf dem Marktplatz einrichten. Um den Erwartungen der unterschiedlichen Verkäufergruppen gerecht zu werden, verspricht das Unternehmen eine breite Ausrichtung der Themen: Einsteiger in den Online-Handel bei Ebay sollen ebenso hilfreiche Tipps finden wie bereits erfahrene Händler, die ihr Geschäft ausbauen und die Umsätze steigern wollen.

Sein Engagement für den ITK-Fachhandel zeigt der Online-Marktplatz auch in diesem Jahr wieder auf der CeBIT, denn er ist Partneraussteller der CRN im Planet Reseller. Dort können sich die Fachbesucher über die Chancen auf bessere Geschäfte informieren, wenn sie mit Ebay zusammenarbeiten.

Ebay ist auf dem CRN-Partnerstand ­vertreten (Halle 15, Stand F75/03).