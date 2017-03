Klaus Bürg, Geschäftsführer AWS Deutschland (Foto: Xing)

Der Technische Informatiker Klaus Bürg war viele Jahre in der Microsoft-Welt zuhause und dort zuletzt als Director Enterprise and Partner Group in der Region Central Eastern Europe tätig. Vor seiner Berufung zum AWS-Deutschland-Chef arbeitete er als Geschäftsführer bei der HSO CRM Solutions GmbH mit Sitz in Böblingen. Davor wiederum war er ebenfalls Geschäftsführer beim CRM-Spezialisten Audius im Baden-Württembergischen Weinstadt. Beide Unternehmen sind Partner von Microsoft.

Die Position des Geschäftsführers bei AWS Deutschland war zuletzt einige Monate vakant, nachdem Martin Geier bereits Anfang 2016 das Unternehmen in Richtung Teamviewer verlassen hatte.