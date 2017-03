(Foto: Datev)

Die fortschreitende Digitalisierung wirkt sich auf Unternehmensprozesse aller Art aus und stellt auch an unternehmerische Kernprozesse wie die Personalrekrutierung völlig neue Herausforderungen. Deshalb zeigt Datev auf der »Messe Personal« in Halle A4, Stand C.04 in Hamburg und in Halle 1. Stand D.18 in Stuttgart Lösungen, mit denen die Personalabteilungen die Vorteile dieser Entwicklung für sich nutzen können. Zudem beantwortet Stefan Scheller, verantwortlich für die Arbeitgeber-Markenkommunikation der Datev und HR-Blogger, in einem Vortrag an beiden Standorten Fragen, die sich aus der Digitalisierung für Personalverantwortliche ergeben.

An den Ständen selbst präsentiert das Unternehmen passende Lösungen für digitalisierte HR-Prozesse. Neben Erfassungssystemen werden auch Lohn-Komplettlösungen vorgestellt, die unabhängig von Betriebsgröße und Branche eingesetzt werden können. Lösungen für Personalmanagement und Reisekostenabrechnungen runden das Angebot laut Datev ab.

Mit dem Modul »Meine Reisen« im Internetportal »Datev Arbeitnehmern Online« wird auch eine Neuheit präsentiert: Darin sollen Arbeitnehmer bereits während einer Dienstreise die benötigten Informationen für die Reisekostenabrechnung erfassen und an das Daten-Rechenzentrum senden können. Dort kann die Abrechnungsstelle sie zur Fertigstellung der Reisekostenabrechnung verwenden und diese dem Arbeitnehmer im Portal gleich bereitstellen.