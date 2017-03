Also-CEO Gustavo Möller-Hergt (Foto: Also)

Distributor Also kann dank einer Kooperation mit dem Cloud-Spezialisten die Services seines »Also Cloud Marketplace« nun auch in Lateinamerika anbieten. Gemeinsam wollen die beiden Unternehmen mehr als 50 000 Intcomex-Partner in 14 Ländern adressieren. Zunächst werde der Also-Marktplatz in Lateinamerika und der Karibik als Platform-as-a-Service (PaaS) zugänglich gemacht. Geplant ist aber, das Angebot künftig weiter auf die Region auszudehnen. Intcomex erweitert damit seinen bestehenden Software-as-a-Service-Katalog (SaaS). Auf Basis des Microsoft Cloud Solution Provider Programms (CSP) wird die Plattform nun auch regionale und vertikal fokussierte ISVs einbinden. Also hat in Europa und in Asien bereits mehrere Kooperationen für seine Cloud-Plattform getroffen. »Wir wollen unsere Geschäfte gemeinsam mit Partnern wie Intcomex auf dynamisch wachsende, neue Regionen ausweiten. Durch unsere Zusammenarbeit mit Intcomex deckt die Also Cloud Marketplace Plattform insgesamt circa 50 Länder weltweit ab«, erklärt Also-CEO Gustavo Möller-Hergt.

Im Oktober 2016 hatte ALSO mit Innovix Distribution eine strategische Zusammenarbeit vereinbart und damit den 5 500 Innovix Channel-Partnern zunächst in Singapur, Malaysia und Hongkong den Zugang zum ALSO Cloud Marketplace ermöglicht. Geplant ist, das Angebot zukünftig weiter auf die Region auszudehnen. Bereits im Juni letzten Jahres hatte ALSO eine strategische Partnerschaft mit Logicom geschlossen. Ziel war die Bereitstellung der Marketplace Plattform für über 10 000 Logicom Partner in 13 Ländern in Südeuropa und Nahost. Auch hier gibt es Pläne für eine weitere Ausdehnung in der Region. Im Dezember 2015 hatten ALSO und Westcoast vereinbart, im Rahmen einer strategischen Kooperation die ALSO Cloud Marketplace Plattform den Westcoast Kunden in Grossbritannien und Irland zugänglich zu machen.