Henning Meyer und Udo Schillings (Foto: CRN)

Vergangene Woche feierte die Hausmesse Süd des Distributors Acmeo in Augsburg Premiere. Mit der zusätzlichen Veranstaltung rückt der Spezialdistributor aus Hannover den Systemhauspartnern im Süden Deutschlands näher. Offenbar erfolgreich: »Wir haben auf unserer Hausmesse Süd auch viele neue Partner begrüßen dürfen«, berichtet Acmeo-Chef Henning Meyer. Das Konzept, die Partnerveranstaltung in eine Nord- und Süd-Auflage aufzuteilen habe sich bewährt. »Wir sind sehr zufrieden und werden dieses Konzept fortführen«, kündigt der Firmenchef gegenüber CRN an. Die Partner konnten sich in Augsburg am Hausmessetag über das wachsende Angebot des Cloud- und Managed Services-Spezialisten informieren und vor allem darüber, wie die verschiedenen Lösungen des Portfolios ineinandergreifen: Denn es gilt auch aufzuzeigen, dass man den Partnern inzwischen längst ein ganzheitliches Managed Service-Angebot anbieten könne – von ERP-Systemen über Telefonie und Infrastruktur bi shin zu IT-Security. Die Integration steht dabei zunehmend im Vordergrund: »Deshalb haben wir die Schnittstellen-Thematik in den Fokus genommen«, berichtet Udo Schillings, Leiter Marketing und Vendor Management.

Für VAD-Profi Schillings ist die Hausmesse Süd die erste große Veranstaltung in Acmeo-Diensten: Er wechselte zum 1. Februar von API, wo er den Value-Vertriebsaufbau einleitete, aber schon nach kurzer Zeit an den Nachfolger Christian Peters übergab, nach Hannover. »Ich verfolge den Aufstieg von Acmeo bereits seit längerem aufmerksam. Die Entscheidung für Acmeo war dann eine emotionale: Ich hatte einfach richtig Lust, an der Positionierung eines jungen aufstrebenden Unternehmens mitzuwirken«, erklärt er. Den jungen Spezialdistributor sieht er im Cloud-Bereich in einer führenden Position: »Acmeo leistet in der Partnerbetreuung vieles, was weit über das hinlängliche Verständnis von Value Added Distribution hinausgeht«, ist er überzeugt. Deutlich wurde das auch auf dem »Performance Day«, am Vortag des Hausmessetages, zu dem die Geschäftsführer der Partner geladen waren. Hier bot der Distributor nicht nur technisches Know-how auf, sondern zeigte sich auch als kompetenter Partner für die vertrieblichen und unternehmerischen Fragen der Systemhäuser, die den Weg zum Managed Service Provider beschreiten. »Diese Firma kommt aus dem Systemhausmarkt, sie kennt die Anforderungen der Partner genau – entsprechend war das Feedback der Teilnehmer monstergut!«