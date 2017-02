Martin Bichler (Foto: Exclusive Networks)

VAD Exclusive Networks trägt dem starken Wachstum in seiner Datacenter-Sparte Bigtec Rechnung und verstärkt das Team um zwei weitere Experten mit langjähriger Channelerfahrung: Martin Bichler verantwortet künftig als Group Vendor Manager für Bigtec in EMEA die Entwicklung des Hersteller-Portfolios, während Richard Hauke betreut als Channel Development Manager die DACH-Region betreut.

Bichler war in den vergangenen 15 Jahren in unterschiedlichen Sales- und Managementpositionen tätig, darunter bei den VADs Azlan und Arrow. Das Datacenter-Geschäft kennt er aber auch von seiner Tätigkeit für den Hersteller Brocade. Bichler fungiert im Rahmen seiner Tätigkeit auf Gruppenebene als zentraler Ansprechpartner für bestehende und neue Hersteller sowie für die Salesteams in den verschiedenen Ländern, wobei er die paneuropäische Zusammenarbeit orchestrieren soll. Bichler gibt als Ziel aus: »Wir gehen einen völlig anderen Weg und adaptieren das Thema Solution-Sales als einziger Distributor so durchgängig im Markt. Wir haben ein Portfolio von disruptiven Herstellern und von Herstellern die in der Cloud geboren sind. Mein Ehrgeiz ist es, zusammen mit den Ländern Bigtec zum erfolgreichsten VAD zu entwickeln.«

Richard Hauke (Foto: Exclusive Networks)

Hauke sammelte ebenfalls umfassende Erfahrungen im Distributionsumfeld: Er war beim EMC-Distributor Orchestra Service GmbH sowie VAD Avnet Technology Solutions als Partner Account Manager für Systemhäuser zuständig. Für Bigtec soll er Fachhandelskunden weiterentwickeln und neue Systemhäuser und -integratoren gewinnen.