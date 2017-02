Acmeo stellt wieder im Planet Reseller aus (Foto: Acmeo)

Spezialdistributor Acmeo empfängt auch in diesem Jahr im CeBIT-Fachandelszentrum Systemhauspartner an seinem Messestand F76 in Halle 15. Der Hannoveraner Spezialist für Cloud Computing und Managed Services will auf der Messe den Partnern einen Überblick über die zahlreichen Neuerungen in seinem Angebot geben. Im Mittelpunkt des Messeauftritts stehen dabei Lösungen für beschleunigte Geschäftsprozesse, effizienteres Arbeiten und gesteigerte Rentabilität für Systemhäuser. Acmeo will aufzeigen, wie sich ertragsstarke Systemhäuser organisieren und lädt die Partner ein, zu diesem Thema in den Dialog zu treten. Etwa beim CeBIT-Frühstück, das täglich vor Messebeginn ab acht Uhr abseits des Messetrubels in der nahegelegenen Acmeo-Firmenzentrale stattfindet. Dort treffen Systemhäuser auf ihresgleichen, auf die Acmeo-Spezialisten und Vertreter der Hersteller zum Austausch. Außerdem sind die Partner eingeladen, sich zum Abschluss des Messetages, am Acmeo-Stand bei einem Feierabendbier zu treffen.

Am Stand selbst stehen tagsüber besonders praktikable Business-Informationen im Blickpunkt: Der Distributor führt die Lösungen seines Angebots live vor und verspricht, dass Handelspartner diese auch vor Ort testen können. Insbesondere will Acmeo aufzeigen, wie die verschiedenen Lösungen Lösungen des Portfolios ineinandergreifen und optimierte Schnittstellen die tägliche Arbeit für Systemhäuser erleichtern. Die Experten der Herstellerpartner, wie etwa BusyMouse oder Kaspersky, sind für die Partnern vor Ort und die Acmeo-Experten diskturieren in Einzelgesprächen ausführlich konkrete Einsatzszenarien. Weiter Informationen und eine Möglichkeit zur Vorab-Terminvereinbarung finden interessierte Partner unter www.acmeo.eu/cebit .