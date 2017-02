(Foto: Fotolia / DOC RABE Media)

Die Step Ahead AG veranstaltet an drei Terminen im Februar und März in Frankfurt, München und Dortmund die »Steps.IT Inside«. Sie steht unter dem Motto »Prozessoptimierung in IT-Unternehmen« und richtet sich vor allem an Systemhäuser und Softwarehersteller.

Step Ahead gibt praxisorientierte Einblicke in seine CRM- und ERP-Komplettlösung »STEPS.IT«, die speziell auf die Bedürfnisse mittelständischer IT-Systemhäuser und Softwarehersteller zugeschnitten ist. Teilnehmer haben die Gelegenheit, mit Fachexperten zu den Themen Mobilität, DMS und Beschaffungslösung zu sprechen. Mit über 250 CRM- und ERP-Projekten kennt Step Ahead die speziellen Anforderungen der IT-Unternehmen und Best Practices-Ansätze für die Branche. Managed Services und neue Vertragsformen erhöhen die Anforderungen an IT-Dienstleister in punkto Verwaltung und Abrechnung der Services. Mit CRM und ERP-Unternehmenslösungen lassen sich Dienstleistungen wirtschaftlich steuern – auch vor dem Hintergrund sich im Zuge der Digitalisierung verändernder Geschäfts- und Leistungsmodelle.

Weitere Informationen unter http://www.stepahead.de/veranstaltung/steps-it-inside-2017.html.