(Foto: kerenby - Fotolia)

IBM und Bosch haben ihre Zusammenarbeit in den Bereichen Internet of Things und Industrie 4.0 angekündigt. Ziel der Partnerschaft ist es, Kunden die Software-Services der Bosch IoT-Suite über die IBM Cloud-Umgebungen Bluemix und Watson IoT Platform zur Verfügung zu stellen, um so IoT-Geräte effizient zu aktualisieren. Bosch führt dazu den Bosch IoT Rollouts-Service für professionelles Gerätemanagement und Cloud-basierte Software-Updates in der IBM-Cloud ein.

Anwendungsbeispiele sind Automobil-Hersteller, die Software-Updates für Millionen von Fahrzeugen im Voraus planen und organisieren können, ohne dass die Fahrzeuge dazu in die Werkstatt müssen. Ein Hausgeräte-Hersteller kann Remote-Updates an Tausende von Waschmaschinen und Trockner schicken. Dadurch erhält jeder Kunde Zugang zu aktuellen Updates und neuen Services wie etwa die automatische Nachbestellung von Waschmittel.

Gartner erwartet bis zum Jahr 2020 rund 20,8 Milliarden vernetzte Geräte. Heute sind es noch weniger als 10 Milliarden. »In den kommenden Jahren wird das Internet der Dinge zur größten Datenquelle der Welt werden. Milliarden vernetzter Geräte werden dann in permanenten Informationsströmen Auskunft zu ihrem aktuellen Status, ihrem Standort und ihrer Funktionstüchtigkeit geben«, sagt Harriet Green, General Manager IBM Watson IoT.