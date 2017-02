(Foto: Visoma)

Visoma Tickets ist ein Ticketsystem speziell für IT-Systemhäuser. Die Software bildet den gesamten IT-Serviceprozess ab, angefangen bei der Annahme eines Auftrags über die Erledigung aller Aufgaben bis zu Dokumentation und Abrechnung der erbrachten Leistungen. Das Ticketsystem lässt sich etwa mit ERP- und CRM-Systemen kombinieren, um eine möglichst umfassende Sicht auf die Anforderungen eines IT-Systemhauses zu ermöglichen.

Visoma ist ein Schwesterunternehmen des IT-Systemhauses Exabyters und entwickelt Ticketsysteme, die sich zunächst bei Exabyters im täglichen Einsatz bewähren müssen, bevor sie anderen Systemhäusern angeboten werden. »Wir entwickeln bereits seit 2006 ein Ticketsystem für IT-Systemhäuser, welches wir zunächst für den Eigenbedarf in meinem IT-Systemhaus Exabyters entwickelt haben«, berichtet Mike Bergmann. Das Systemhaus mit einem starken Managed Services-Bereich und einer umfassenden IT-Versorgung wurde 1995 von Bergmann im niedersächsischen Uelzen gegründet. Impulse und Ideen für die Funktionalität des Ticketsystems entstanden aus dem Tagesgeschäft und der Arbeit der Servicetechniker bei Exabyters. »Wir bauten einfach die Funktionen ein, die aus unserer Sicht notwendig waren, um die Technikerproduktivität zu steigern«, so Florian Talg, zweiter Geschäftsführer bei Visoma. »Wir stellten fest, dass die am Markt verfügbaren Ticketsysteme für uns einen Rückschritt bedeutet hätten, weil die von den Technikern hochgeschätzte einfache Bedienung und die für das Tagesgeschäft unterstützenden Funktionen nicht vorhanden waren», ergänzt Mike Bergmann. Daraufhin trafen die beiden Unternehmer die Grundsatzentscheidung, komplett von vorne ein neues, modernes, schlankes Ticketsystem zu entwickeln, das dann auch aktiv an andere Systemhäuser vermarktet wird. Visoma Tickets wurde schließlich im Januar 2015 auf der Synaxon-Veranstaltung »Tag der Ticketsysteme« vorgestellt.