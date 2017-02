Auf dem Roten Sofa der CRN gibt sich auch 2017 die geballte ITK-Prominenz die Ehre (Foto: CRN)

Ab dem 20. März schaut die ITK-Welt wieder gebannt nach Hannover. Denn auch wenn die Zeiten der Präsentation vermeintlicher Weltneuheiten im Consumer-Produktsegment durch die zielgerichtete Ausrichtung der CeBIT auf Business vorbei sind, bleibt die Messe dennoch der wichtigste Technologie-Kongress der Welt. Nirgends sonst wird ein so konzentrierter und fokussierter Überblick über das Leistungsspektrum und die Entwicklungsperspektiven der Branche geboten, wie auf der CeBIT. In besonderem Maße gilt das für den ITK-Channel, dessen maßgeblicher Bedeutung für die Branche mit einem eigenen Großauftritt im Planet Reseller Rechnung getragen wird, der seinesgleichen sucht. Seit der Umstellung auf das reine Business-Konzept vor drei Jahren berichten uns die Aussteller fast ohne Ausnahmen, dass mit der auf die Kerngruppe reduzierten Besucherzahl gleichzeitig die Qualität der Kontakte beständig steigt. Wer die neue CeBIT besucht, will nicht nur schauen, sondern hat meist auch ganz konkrete Anliegen und strategischen Informationsbedarf.

Einer der Anlaufpunkte um diesen zu stillen, sind auch stets unsere Gläserne Redaktion und die CRN-TV-Bühne im Herzen des Planet Reseller. Für eine Woche zieht die CRN nach Hannover um und ist mit dem kompletten Team vor Ort vertreten. Dort fühlen wir der ITK-Branche mit über 30 Interviews, Diskussionsforen zu brennenden Themen wie »Neue Cloud-Geschäftsmodelle für Systemhäuser« oder »IT-Sicherheit im Mittelstand« sowie persönlichen Gesprächen, Recherchen und anderen Formaten hautnah und ohne Filter den Puls. Dabei zeigt auch die Liste unserer Interviewpartner und Gäste deutlich, für wie wichtig die wohl spannendste Branche der Welt die CeBIT und den Planet Reseller weiterhin erachtet. So werden neben zahlreichen Channel-Verantwortlichen und Geschäftsführern wichtiger Unternehmen unter anderem Also-CEO Gustavo Möller-Hergt, sowie die Deutschland-Chefs und -Chefinnen der Weltkonzerne IBM, Intel und Microsoft, Martina Koederitz, Christian Lamprechter und Sabine Bendiek bei uns zu Gast sein und sich den Fragen unserer Redakteure rund um die aktuellen Entwicklungen des Digital Business und Zukunftsmodelle ITK-Channels stellen.

Gerne sind auch Sie dazu eingeladen, uns am Stand F89 in Halle 15 zu besuchen und sich diese spannenden Gespräche, unsere Redaktionelle Arbeit und die zahlreichen interessanten Informationsangebote im Fachhandelsforum Planet Reseller live anzusehen und auch aktiv daran teilzunehmen. Neben neuen Erkenntnissen und Geschäftsmöglichkeiten können Sie dabei in unserem CRN-Club auch tolle neue Produkte für Ihre Kunden kennenlernen und mit etwas Glück sogar direkt als Gewinn mit nach Hause nehmen. Ein Besuch auf der CeBIT, im Planet Reseller und auch bei der CRN lohnt sich aber in jedem Fall.

Das ganze CRN-TV-Programm mit dem jeweils aktuellen Stand finden Sie hier.

Weitere News rund um die CeBIT und den Planet Reseller fassen wir stets aktuell für Sie in unserer Themenwelt zusammen.

Auf dieser Webseite können Sie sich für den Zugang zum Planet Reseller registrieren.