Im November 2015 hatte Microsoft eine in Deutschland gehostete Cloud-Lösung angekündigt. Diese Deutschland-Cloud ging dann am 21. September 2016 an den Start. Zu Beginn war dort aber nur Microsoft Azure Deutschland verfügbar. Jetzt gesellt sich Office 365 dazu. Die Rechenzentren stehen in Frankfurt am Main und in Biere bei Magdeburg, der Zugang wird von T-Systems verwaltet. Gleichzeitig wurde das Cloud Control Center in Berlin eingeweiht.

Mit dem neuen Angebot richtet sich Microsoft an Unternehmen, die aufgrund der Gesetzeslage ihre Daten nicht in einer Cloud außerhalb Deutschlands ablegen dürfen, etwa in der Finanzbranche oder im Gesundheitswesen. Und an solche Unternehmen, die aus Sicherheitserwägungen und Datenschutzüberlegungen nur eine Cloud in Deutschland und zusätzlich gesichert durch das Treuhänder-Modell vertrauenswürdig finden. Auch Auftraggeber der öffentlichen Hand wollen die Rechenzentren ihres Providers in der Bundesrepublik wissen, was eine Studie von Crisp Research bestätigt. Demnach erwägen 65 Prozent der Umfrageteilnehmer die Migration in die Public Cloud nur dann, wenn sich die Rechenzentren des Anbieters in Deutschland befinden. Die neuen Cloud-Services von Microsoft stehen Unternehmen aus der Europäischen Union und der Europäischen Freihandelszone EFTA offen.

Office 365 Deutschland enthält unter anderem die Desktop-Versionen der Office-Suite wie Powerpoint, Word, Excel und Outlook sowie Exchange Online, Sharepoint Online, Skype for Business und Onedrive for Business. Yammer hingegen, das soziale Netzwerk für Unternehmen, wird nicht in das Angebot integriert. Eine automatische Möglichkeit zur Datenmigration zwischen Office 365 und Office 365 Deutschland bietet Microsoft aus technischen Gründen nicht an.

Lizenzen für Office 365 Deutschland lassen sich über folgende Channels erwerben: direkt über das Internet, Microsoft nennt das Web Direct, über Enterprise Agreements und über das Lizenzprogramm für Bildungseinrichtungen. In den kommenden Monaten will Microsoft die Cloud-Suite auch über das Cloud Solution Provider-Programm anbieten. Neben Office 365 Deutschland steht auch Power BI Pro Deutschland jetzt zur Verfügung. Dabei handelt es sich um eine cloudbasierte Lösung für die Datenanalyse und interaktive Visualisierungen in Echtzeit. Bis Mitte des Jahres soll auch Microsoft Dynamics 365 in der Deutschland-Cloud auf den Markt kommen.

Nicht unerwähnt bleiben soll, dass Office 365 Deutschland 25 Prozent teurer sein wird als die gleiche Lösung aus der internationalen Cloud. Microsoft hält den Aufpreis aufgrund des zusätzlichen Schutzes und des erhöhten Aufwands für gerechtfertigt. Es bleibt abzuwarten, ob die Kunden das auch so sehen.