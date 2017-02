(Foto: Microsoft)

Der Windows Small Business Server (SBS) war eine Produktreihe von Microsoft, die auf die Wünsche und Bedürfnisse kleiner und mittelständischer Unternehmen ausgerichtet war. SBS basierte auf dem jeweils aktuellen Server der Windows NT-Reihe, enthielt aber zahlreiche zusätzliche Programme. 2012 gab Microsoft die Einstellung des SBS bekannt. Jetzt ist er wieder da.

Tech Data Azlan stellt den Vertriebspartnern, die bei ihren Kunden den derzeitigen Small Business Server von Microsoft in die Azure Cloud erneuern möchten, die Cloud-Variante des SBS zur Verfügung. Der Small Business Cloud Server kombiniert, was Business-Kunden beim alten Small Business Server geschätzt haben und was zukünftigen Anforderungen von Endkunden entspricht.

Die Small Business Cloud Server Edition besteht aus Office 365 mit den Komponenten Exchange E-Mail, Office und SharePoint, und Microsoft Azure (virtuelle Maschinen, Backup, Speicher und VPN). Die Lösung ist speziell für SMB-Kunden entwickelt und verlegt deren gesamte Hardware in die Cloud. IT-Abteilungen stehen dort die gleichen Funktionalitäten wie beim früheren Small Business Server zur Verfügung. Um das Preisniveau genau wie für den On Premise Small Business Server gestalten zu können, haben Vertriebspartner die Möglichkeit, die Anzahl der Benutzer sowohl nach oben als auch unten zu skalieren.