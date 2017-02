Der Augsburger Kongress im Park (Foto: Kongress im Park)

Distributor Acmeo lädt seine Partner im Februar zu zwei Veranstaltungsterminen nach Augsburg. Am 21. Februar veranstaltet der Cloud-Spezialist einen Performance Day, auf dem die Partner gebündelt ihr Praxiswissen auffrischen können. Referenten informieren hier zu Mitarbeitermotivation, IT Recht, Datenschutz und Vertriebsstrategien. Am Tag darauf, am 22. Februar, findet die Hausmesse Süd statt: Zentrales Thema der Veranstaltung ist das geschickte Nutzen von Lösungsschnittstellen und -synergien. Acmeo will dabei zeigen, wie die Lösungen des Acmeo-Portfolios für Systemhäuser mit MSP-Geschäft perfekt ineinandergreifen und produktiven Mehrwert schaffen. Darüber hinaus können sich Besucher im Kongress am Park über das Angebot des Distributors informieren und mit Herstellern und gleichgesinnten Händlern austauschen. Weitere Informationen und eine Anmeldemöglichkeit finden interessierte Reseller unter www.acmeo.eu/hausmesse .