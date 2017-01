(Foto: Microsoft)

Das Betriebssystem Windows, ehemals die Lizenz zum Gelddrucken, wird bald auch als Software as a Service (SaaS) zur Verfügung stehen. Microsoft arbeitet mehreren Berichten zufolge an einer Windows-Version, die aus der Cloud genutzt werden kann. Das Projekt wird derzeit »Cloud Shell« genannt und ermöglicht es Nutzern, Windows als virtuellen Desktop zu beziehen. Ein erwünschter Nebeneffekt wäre dabei, dass das Betriebssystem auf jedem beliebigen Gerät läuft, egal ob Desktop-PC, Notebook, Tablet oder Smartphone. So könnten künftig auch Linux-Nutzer Windows-Apps ausführen. Microsoft nennt das »a lightweight iteration of Windows designed for the modern computing world«.

Das Konzept passt auch zu der Ankündigung einer Windows-Version für ARM-basierte Geräte, die im Herbst auf den Markt kommen soll.

Das Betriebssystem aus der Cloud könnte über die Azure-Plattform gestreamt werden. Lokal wäre nur noch schwach ausgestattete und damit günstige Hardware nötig, und auch der Administrationsaufwand bliebe gering. Die passenden Programme, die Universal Windows Apps, finden sich dann im Windows App Store.

Nähere Informationen verkündet Microsoft wahrscheinlich auf der hauseigenen Entwicklerkonferenz Build. Sie findet vom 10. Bis 12. Mai in Seattle statt.

Mögliche Auswirkungen von Windows as a Service auf den Channel und den OEM-Bereich sind noch nicht abzusehen.