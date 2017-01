(Foto: Microsoft)

Bisher verkauft Microsoft wie Amazon, Apple und Google Apps, Musik und Videos, aber keine E-Books. Nach einer gescheiterten Partnerschaft mit Barnes & Nobles nimmt das Unternehmen jetzt einen neuen Anlauf.

Bereits im Dezember kamen Gerüchte auf, dass Microsoft ein neues Digitalangebot einführen würde, nachdem der Edge-Browser in Windows 10 das Epub-Format unterstützte. In der neuesten Insider Preview für Windows 10 ist der dazugehörige E-Book-Store integriert. Kaufen kann man die angebotenen E-Books im Windows Store, lesen nur im Browser Edge, der sich nicht gerade großer Beliebtheit erfreut. Eine eigenständige E-Book-App ist derzeit nicht in Sicht.

Das Update soll im April 2017 erscheinen und unterstützt Windows 10 und mobile Windows-Geräte.