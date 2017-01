Wird die VR-Brille zum neuen Trendteil? (Foto: Volker Witt/Fotolia)

Nicht nur in politischer und gesellschaftlicher Hinsicht dürfte 2016 als schwarzes Jahr in die Geschichte eingehen. Auch die IT-Welt gerät immer mehr aus den Fugen. Geschriebene und vor allem ungeschriebene Gesetzmäßigkeiten haben ihre Gültigkeit verloren – was zu erheblicher Verunsicherung in der digitalen Welt führt.

Längst sind es nämlich nicht mehr E-Mails mit Viagra-Werbung, die die IT-Sicherheit bedrohen. Cyberkriminelle kapern mittlerweile lieber Geldautomaten, erpressen Unternehmen mit Hilfe von Verschlüsselungssoftware und verbreiten zielgerichtet gestohlene Daten. Der Arbeitsplatz mit Desktop-Rechner, Festnetztelefon und Kinderbildern auf dem Schreibtisch hat ohnehin ausgedient. Stattdessen arbeitet der moderne Mitarbeiter jetzt mit mobilem (meist privatem) Device von überall und vor allem jederzeit.

Im guten alten Rechenzentrum reiht sich auch nicht mehr Serverschrank an Serverschrank. Stattdessen übernimmt die Software das Kommando – wenn die IT nicht gleich aus der ominösen Cloud kommt. Wer sich noch an Client-Server-Architekturen erinnert, geschweige denn an Mainframes, gehört zum ganz alten Eisen. Alles ist auf einmal konvergent und hyperkonvergent, agil, Software-defined und vor allem hoch skalierbar.

Immer mehr Menschen fragen sich da, ob der lange herbeigesehnte digitale Wandel am Ende tatsächlich zu Veränderungen führt. Den Apokalypse-Phantasien für die Zukunft scheinen kaum mehr Grenzen gesetzt. Und die Zukunftsängste, die durch Köpfe und soziale Medien geistern, könnten bedrohlicher kaum sein: Wird Ransomware unser Gesundheitssystem außer Kraft setzen? Übernimmt schon bald ein Roboter meinen Job? Könnte nach dem Galaxy Note auch noch das iPhone 7 in Flammen aufgehen? Kann ich eine Beziehung mit »Amazon Alexa« beginnen? Ersetzt die VR-Brille die Sonnenbrille?? Steht mir die neue Brillenform???