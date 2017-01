Thomas Kurian, President Product Development bei Oracle (Foto: Oracle)

Im Mittelpunkt der Ankündigungen stehen Services für die Oracle-Datenbank. Die Oracle-Database-Cloud-Services laufen jetzt auch auf Bare Metal Compute-Servern. Damit lassen sich Enterprise-Anwendungen testen und betreiben. Punkten will das Unternehmen aber auch mit neuen Funktionen für seine Infrastructure as a Service-Plattform wie Compute-, Load-Balancing- und Storage-Services.

»Unsere neuesten Investitionen in die Oracle Cloud-Plattform eröffnen einen klaren Weg, um Anwendungen in der Cloud zu entwickeln, zu testen und zu skalieren – basierend auf der Oracle Datenbank«, so Thomas Kurian, President Product Development bei Oracle.

Außerdem gab Oracle auf der eintägigen Veranstaltung bekannt, dass die Cloud-Services in naher Zukunft in drei weiteren Regionen verfügbar sein sollen. Dann sollen Partner und Kunden im US-Bundesstaat Virginia, in London und in der Türkei Zugang zur Oracle-Cloud haben. Mit diesen drei neuen Regionen baut Oracle seine Cloud-Plattform auf insgesamt 29 Regionen aus.