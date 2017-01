(Foto: Smombiesoft)

Wer im oft unübersichtlichen Verkehrschaos noch zusätzlich am Smartphone hängt, gefährdet sich selbst und seine Mitmenschen. Um genau diesem Problem entgegenzuwirken, haben Alexander Miehlke und Paul Vogelbusch die App »Smombie Guard « entwickelt, die das Smartphone automatisch sperren kann, wenn der Nutzer auf der Straße unterwegs ist. Die Software funktioniert so, dass bei Bewegung die Warnung »Sei kein Smombie« aufpoppt und sich über die aktuelle Anwendung legt. Diese Anzeige verschwindet nur, wenn der Nutzer wieder stehen bleibt. Optional kann die Meldung auch deaktiviert werden, sobald das Smartphone mit dem WLAN verbunden ist und der Nutzer sich somit nur auf relativ sicherem Terrain bewegt. Praktischerweise kann der Zugriff auf einzelne Apps, wie zum Beispiel die Navigation, erlaubt werden und auch Notrufe sind immer verfügbar.

So ist es einfach möglich, die eigene Smartphone-Nutzung als Autofahrer oder Fußgänger einzuschränken. Allerdings fokussieren die Hersteller mit der Software vor allem Smartphones von Kindern. Eltern haben aus der Ferne immer Zugriff auf die App und ihre Funktionen und können so sicher gehen, dass ihre Sprösslinge auf dem Nachhauseweg aufmerksam am Straßenverkehr teilnehmen. Hierzu ist es gut zu wissen, dass Kinder den Smombie Guard nicht deaktivieren können, da er von einer PIN geschützt ist. Wenn die App deinstalliert wird, erhalten die Eltern darüber eine Benachrichtigung per E-Mail.

Die Smombie Guard App kann drei Tage lang kostenlos als Trial getestet werden und kostet danach als Einführungspreis einmalig 1,99 Euro. Die Hersteller arbeiten inzwischen außerdem auch an einer iOS-Version der App.