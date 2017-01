(Foto: Microsoft)

In Zeiten mobiler Arbeitsplätze und flexibler Arbeitszeitmodelle hat der ausgedruckte Dienstplan endgültig ausgedient. Zu schnell ändern sich Örtlichkeiten, Kommunikationswege und Aufgaben, um noch starr auf Papier gebannt werden zu können. Dennoch ist in den meisten Unternehmen eine enge Zusammenarbeit von Teams und Gruppen unentbehrlich und setzt damit ein effizientes Management der Ressourcen voraus. In diese Lücke stößt Microsoft nun mit seinem neuen Tool »Staffhub « vor. Seine zentrale Funktion ist ein flexibler Terminplaner, mit dem sich die Kalender, Arbeitszeiten und Aufgaben eines Teams und seiner einzelnen Mitarbeiter übersichtlich zusammenfassen und darstellen lassen. Auch das Tauschen von Schichten und Terminen oder die Beantragung von Urlaub und anderen arbeitsfreien Zeiten unter Vorbehalt der Zustimmung des Vorgesetzten kann damit schnell und einfach erfolgen. Sie betreffende Änderungen am Plan werden den einzelnen Mitarbeitern jeweils direkt mitgeteilt.

Um die Kommunikation zu vereinfachen, besitzt der Staffhub darüber hinaus einen integrierten Messenger, mit dem sowohl einzelne als auch Gruppen direkt angeschrieben werden können. Dateien und Medien wie Bilder und Videos können ebenfalls direkt mit einer Gruppe oder ihren einzelnen Mitgliedern geteilt und so für die damit befassten Mitarbeiter verfügbar gemacht werden. Staffhub ist ab sofort als Kiosk-Lizenz sowie für alle Inhaber der Office 365-Lizenztypen K1, E1, E3 und E5 verfügbar und kann sowohl auf dem Desktop als auch per App für iOS und Android genutzt werden. Für jeden Mitarbeiter eines Teams ist dabei eine entsprechende Lizenz nötig. Zudem will Microsoft das hilfreiche Tool in andere Lösungen für das Zeit- und Mitarbeitermanagement wie Kronos integrieren. Besonders interessant ist Staffhub für alle Branchen und Unternehmen, in denen viele Mitarbeiter keinen festen Büroarbeitsplatz haben, wie etwa im Hotel- und Gastgewerbe, oder Gesundheitseinrichtungen.