Citrix Summit 2017 (Foto: Citrix)

Auf der weltweiten Partnerkonferenz vom 9. bis 11. Januar in Anaheim, Kalifornien, hat Citrix vor rund 4.000 Partnern Lösungen und Produkte präsentiert, die Citrix-Kunden die Nutzung der Redmonder Cloud-Plattform Azure erleichtern sollen.

Mit Xen Desktop Essentials lassen sich virtuelle Desktop-Umgebungen von Citrix in der Public Cloud von Microsoft betreiben und verwalten. Unternehmen können so virtualisierte Desktops einfacher in Azure bereitstellen. Microsoft-Kunden, die Windows 10 Enterprise auf User-Basis lizenziert haben, können Windows 10-Images über die XenDesktop VDI-Lösung in Azure verwalten. Sobald XenDesktop Essentials eingerichtet ist, funktioniert das Management ebenfalls in der Citrix Cloud.

Ebenfalls vorgestellt wurde Xen App Essentials. Die Lösung richtet sich an Kunden, die Geschäftsanwendungen über Azure bereitstellen und betreiben wollen.

»Mit diesen Angeboten unterstützen Citrix und Microsoft ihre Partner und Kunden auf dem Weg in die Cloud – ob sie nun ihre IT-Infrastruktur on premise behalten möchten oder auf Public oder Hybrid Cloud Deployments umziehen«, erläutert P.J. Hough, Senior Vice President Product and Technology bei Citrix.

Ein weiteres Thema auf dem Citrix Summit war Citrix Ready, ein neues Partner-Programm für den Mittelstand. Es soll die Vorteile der Citrix Cloud und der hyperkonvergenten Infrastrukturen der Partner vereinen und die Skalierbarkeit und Verwaltung für mittelständische Unternehmen vereinfachen.

Zur jüngsten Übernahme von Unidesk hieß es, man habe vor, XenApp und XenDesktop um Unidesk zu ergänzen und so das VDI-Angebot zu erweitern. Das betreffe insbesondere die mobile Nutzung von Anwendungen über mehrere Betriebssysteme hinweg.