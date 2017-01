Otto Neuer, VP Sales Central Europe bei Talend (Foto: Talend)

Der neue VP Sales Central Europe Otto Neuer ist in München ansässig und für das Kunden- und Partnernetzwerk in Deutschland und Mitteleuropa verantwortlich. Er folgt auf Harald Weimer, der das Partnerprogramm in der Region an den Start gebracht hatte. Neuer war zuletzt Geschäftsführer bei Protegrity.

»In meiner Rolle als VP Sales Central Europe bei Talend kann ich auf einer soliden Grundlage aufbauen«, so Otto Neuer. »Ich freue mich sehr auf meine Arbeit bei einem anerkannten Marktführer im Bereich Cloud- und Big-Data-Lösungen. Mein Ziel ist es, das organische Wachstum des Unternehmens zu sichern und Talend zur ersten Wahl aller Organisationen zu machen, die auf datengestützte Entscheidungsfindung setzen.«