Also-CEO Gustavo Möller-Hergt (Foto: Also)

Distributor Also erweitert das Microsoft-CSP-Portfolio seines Cloud Marketplace um einen Assisted-Migration-Dienst. Dabei unterstützen Microsoft Certified Technicians von Also Partner und ihre Kunden bei der Migration auf Microsoft Azure. Mit dem neuen Service stehen den Partnern eine Konfigurationsvalidierung, der Austausch von Best Practices und umfangreiche Kenntnisse des Migrationsprozesses zur Verfügung. Mit dem Dienst sollen die Hürden für den Verkauf von Azure gesenkt und eine schnellere und reibungslosere Migration ermöglicht werden, verspricht der Distributor. Also-CEO Gustavo Möller-Hergt erklärt dazu: »Als größter indirekter CSP-Partner von Microsoft in Europa verfügen wir über sehr viel Erfahrung mit Migrationsprojekten. Einer der wichtigsten Aspekte einer erfolgreichen Migration ist es, all die Unterstützung zu bekommen, die man benötigt. Indem wir unseren Partnern mit unseren Certified Technicians zusätzliche Arbeitskraft und Know-how zur Verfügung stellen, leisten wir einen zentralen Beitrag zu erfolgreichen Migrationsprojekten und einem erstklassigen Anwendererlebnis.«