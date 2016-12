(Foto: kentoh I - Fotolia)

Markt- und Gesellschaftsstrukturen werden durch die Digitalisierung dermaßen umgekrempelt, dass bisherige Besitzstände an Wert verlieren und sich ganze Machtgefüge sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik verändern. Viele Branchen wie das Taxi-Gewerbe, das Hotel- aber auch das Verlagswesen fühlen sich bedroht und suchen Hilfe bei der Politik, welche die neuen Konkurrenten aus dem Silicon Valley mit ihren disruptiven Geschäftsmodellen in die Schranken weisen soll.

»Bei den Grundprinzipien der sozialen Marktwirtschaft scheinen viele heute vor allem an die soziale Absicherung zu denken«, so der Wirtschaftswissenschaftler Justus Haucap vor dem Verband der bayerischen Wirtschaft. Dabei gehört für ihn auch zu den Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft, Chancengleichheit zu gewährleisten. Eine Politik, die primär darauf abziele, dass möglichst vieles so bleibe, wie es ist, und sich möglichst wenig verändere, blockiere auch »Wohlstand für alle«, so Haucap. Laut dem Wirtschaftsprofessor sollte die Kernfrage deshalb nicht lauten, wie neue Technologien und Märkte in »altes Recht« gezwängt werden können, sondern wie ein rechtlicher Rahmen aussieht, der unerwünschte Folgen der Digitalisierung verhindert, aber gleichzeitig daraus entstehende Chancen zulässt.

Nach Meinung von Haucap sind Initiativen wie in Berlin, wo die Vermietung von Privatwohnungen über das Portal Airbnb verboten ist, aber auch die Diskussionen um ein Uber-Verbot der falsche Ansatz. Schließlich würden diese nicht nur Chancen für Unternehmen unterbinden, von den neuen Geschäftsmodellen zu profitieren, sondern vor allem auch Nachteile für den Verbraucher mit sich bringen. Sogar für die in den vermeintlich bedrohten Branchen Beschäftigten könne die neue Digitalkonkurrenz Vorteile bringen, erklärt Haucap. Als Beispiel führt er die monopolistisch organisierten Taxi-Funkzentralen an. Durch die Uber-Konkurrenz, die angeblich fünf Prozent Kommission verlange, habe die Taxi-Alternative Mytaxi ihre Maximalkommission von zwölf auf sieben Prozent gesenkt. »Der Wettbewerb wirkt also — und zwar zugunsten der Fahrer«, so das Fazit des Wirtschaftsprofessors.