(Foto: bluebay2014 - Fotolia)

Die Software-Branche stand auch 2016 im Umbruch. Hype-Themen wie Cloud Computing, Künstliche Intelligenz und Big Data verändern auch das Partnergeschäft mit Anwendungen. Statt Boxen zu verkaufen und Anwendungen beim Kunden auszurollen, stehen heute Cloud-Lösungen im Vordergrund. Software fungiert nicht mehr als zweckgebundenes Tool, sondern bestimmt, wie effizient Unternehmen, Rechenzentren und Netzwerke arbeiten können. Auch fällt Software bei der Digitalen Transformation eine zentrale Rolle zu.

Welche Channel-Manager ihre Partner am besten auf die aktuellen Anforderungen vorbereitet haben, konnten auch in diesem Jahr wieder die CRN-Leser bei der Wahl der Channel-Manager des Jahres entscheiden. Hier sind die Gewinner in der Kategorie »Software«.